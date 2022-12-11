تحامل على نفسه لتدمير حلم المغرب .. بيبي خاض المباراة بكسر في اليد!

بيبي مدافع البرتغال أظهر صلابة كبيرة لكن بلا فائدة!

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة عن تعرض المدافع بيبي لإصابة كبيرة في اليد خلال مواجهة المنتخب أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد البرتغالي وأكد خلاله أن الإصابة جاءت في اليد اليسرى وخلال المواجهة التي انتهت لصالح الفريق العربي.

وكتب الاتحاد البرتغالي: "بيبي عانى من كسر في الذراع الأيسر، خلال المباراة الخاصة بالمنتخب الوطني أمام المغرب وتم فحصه عقب المباراة في مستشفى في الدوحة".

وعاد اللاعب إلى البرتغال اليوم الأحد، كما هو حال بقية الفريق الذي غادر البطولة بهدف نظيف سجله يوسف النصيري برأسية في الشوط الأول.

جدير بالذكر أن بورتو يستأنف مواجهات الدوري البرتغالي يوم 28 ديسمبر الجاري بمباراة أمام أروكا بعد توقف دام أكثر من شهر.