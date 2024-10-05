أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، قلق محبيه بشأن إمكانية إصابته في مباراة العروبة، والتي انتهت بفوز الأصفر بنتيجة (3-0).

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ولعب رونالدو دورًا بارزًا في قيادة النصر للفوز على العروبة، بعدما سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة، إلى ساديو ماني، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ورصد الناقل الرسمي للمباراة، لقطة لرونالدو، وهو يعاني أثناء السير نحو خارج الملعب، بعد انتهاء الشوط الأول، ليثير القلق حول تعرضه للإصابة أثناء المباراة.

ورد كريستيانو على قلق الجماهير، بمواصلة اللعب خلال الشوط الثاني، إلا أنه وللمرة الأولى، يغادر ملعب المباراة قبل نهايتها، خلال منافسات دوري روشن السعودي، حيث شارك عبد الرحمن غريب، بديلًا له، ليصبح السؤال هو "هل تحامل رونالدو على إصابته للعب في النصف الثاني؟".

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ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، مستغلًا تعثر الشباب أمام ضمك، فيما تجمد رصيد العروبة عند 7 نقاط، في المركز الحادي عشر.