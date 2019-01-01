تجهيز ملعب جديد لاستضافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين

الملعب سيخفف الضغط على ملاعب الرياض

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة للرياضة، تسابق الزمن للانتهاء من مشروع إعادة صيانة ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.

ومن المنتظر أن يستقبل ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، بعض من مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة الرياضية، أن مشروع تعديل وتوسعة الملعب، بدأ منذ شهرين، بعد الاتفاق مع الجامعة على كافة التفاصيل.

ويتضمن تعديل الملعب، زراعة أرضية الملعب من جديد، وزيادة سعة المدرجات، ليخفِّف الملعب الضغط عن ملاعب الرياض الرئيسية.

ومن المنتظر أن ينطلق الدوري السعودي، للموسم الجديد يوم الخميس 22 أغسطس القادم، بمباراة النصر بطل النسخة الماضية من البطولة، أمام ضمك.