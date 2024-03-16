تجهيزات في ريال مدريد من أجل مفاجأة مدوية أمام مانشستر سيتي!

دفعة هائلة في انتظار الفريق

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لتجهيز الثنائي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو، من أجل الاستعانة بهما في أقرب فرصة ممكنة بعد عودتهما من الإصابة.

كورتوا تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ببداية الموسم، ونفس الأمر بالنسبة لميليتاو، ومع الدخول في المراحل الحاسمة من الموسم، أصبح السؤال الأهم الآن هو متى يعود الثنائي؟

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قال إن ريال مدريد قام بالتخطيط لبعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي، لاختبار جاهزية كورتوا وميليتاو ومدى جاهزيتهما للمشاركة في المباريات.

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وأشار إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي والجهاز الطبي لريال يريدان عودتهما في شهر أبريل القادم، ولكن دون اتخاذ أي مجازفة تعرض أي منهما لانتكاسة.

ويطمح الميرينجي في تعافي الثنائي بشكل كامل من أجل مساعدة الفريق في سباقه على لقب الدوري الإسباني، بالإضافة لمباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.