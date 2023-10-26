تجنبًا للحرب ..برشلونة يعاقب متحدثه من أجل إرضاء ريال مدريد!

الأمر لن يمر مرور الكرام

قرر نادي برشلونة الإسباني اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتحدث باسم مجلس الإدارة ميكيل كامبس، بسبب ما بدر منه في حق فينيسيوس جونيور.

كامبس أثار حالة من الجدل بتغريدة غريبة هاجم فيها جناح ريال مدريد ووصفه بالمهرج الذي يستحق الصفع، مما أسفر عنه تعرضه للهجوم العنيف من جماهير الميرينجي، بالإضافة لاعتذار فلورنتينو بيريز رئيس ريال عن حضور الكلاسيكو القادم أمام الغريم الكتالوني.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن الواقعة لن تمر بلا عواقب، حيث تعرض كامبس للتوبيخ الداخلي، كما تقرر عدم تواجده في قمة كرة السلة بين ريال وبرشلونة اليوم، الخميس، كعقاب له على ما حدث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن قيام كامبس بمسح هذه التغريدة سريعًا، لم يمنع ردود الأفعال العنيفة داخل برشلونة، حيث يحاول النادي تهدئة الأوضاع مع فينيسيوس جونيور وريال مدريد.

ومع غياب كامبس يحاول برشلونة تخفيف الأوضاع المتوترة في كرة السلة ثم كرة القدم، بعد فترة قصيرة من الجدل حول "المدريديسما الاجتماعية" وهو المصطلح الذي خرج به جوان لابورتا رئيس برشلونة وأغضب المنافس اللدود.

ويراهن برشلونة في الوقت الحالي على خلق نوع من الاسترخاء مع العملاق المدريدي، حتى لا تتحول الخلافات الأخيرة إلى حالة من الحرب المتبادلة.