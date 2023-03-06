فيديو | بين الاستفزاز والروح الرياضية .. بيتروس وتصرف مفاجئ مع جمهور الهلال بعد فوز الفتح

بيتروس والهلال تاريخ من الاستفزازات، وبالطبع لن يفوت البرازيلي فرصة فوز الفتح أمام الزعيم الليلة

11 مباراة في مختلف البطولات جمعت لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب الفتح، مع الهلال، الفريق الذي لم يسلم من استفزازاته منذ أن كان لاعبًا في النصر، اكتملت بفوزه الليلة، لينتصر في خمس مباريات ويُهزم في مثلهم.

البرازيلي شارك في فوز النموذجي اليوم الإثنين، أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن اللقاء المؤجل منذ الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وبالطبع لم يفوت بيتروس الفرصة، واستفز جمهور الزعيم في المدرجات، فوفقًا للإعلامي الرياضي عساف الخليفي، فإن اللاعب انتظر خروج جميع لاعبي الزعيم من الملعب، كي يتمكن من القيام باستفزازاته.

وقام بيتروس بالإشارة للجماهير الغاضبة في المدرجات بإشارات استفزازية، أثناء اتجاه للممر المؤدي لغرف خلع الملابس، لتهتف الجماهير ضده.

ويبدو أن انتظار بيتروس لخلو الملعب يعود لرغبته في تجنب الاشتباك مع مدافع الزعيم علي البليهي، كونهما سبق وأن تشابكا في أكثر من مباراة جمعتهما من قبل، بجانب كون الأخير كذلك معروفًا بمناكفاته واستفزازاته.

وبينما وصفها الخليفي بالاستفزازات، اعتبرها الإعلامي النصراوي فلاح القحطاني بمثابة الرد بروح رياضية على إطلاق الجماهير لصافرات الاستهجان عليه.

جدير بالذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد الفتح للنقطة 31 في المركز السادس.