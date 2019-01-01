تجميد مكافآت لاعبين الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي

الأهلي تعادل إيجابيًا أمام الإسماعيلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الأهلي اتخذ إجراء ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الأسماعيلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الأسماعيلي ضمن المباراة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب أمس.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قرر تجميد مكافآت اللاعبين بعد التعادل مع الإسماعيلي.

وأشارت التقارير أن استهتار اللاعبين في لقاء الإسماعيلي، وضياع نقطتين هامتين في مشوار الدوري المصري الممتاز والمنافسة على القمة.

وأكد عبدالحفيظ أن المكافآت ستعود حال تحقيق الفوز في المباريات المقبلة المتبقية من أجل الحفاظ على لقب الدوري المصري.

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ويتبقى للأهلي مباراتين في الدوري المصري وهم المقاولون العرب وأيضًا الزمالك، حيث يحتاج الفوز في اللقائين من أجل التتويج بالدوري دون النظر لنتائج المنافس "الزمالك".