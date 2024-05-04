تجديد في كل شيء.. لون غير مسبوق لقميص برشلونة الثالث موسم 2024-2025

النادي الكتالوني يريد المرور بموسم مختلف..

درجة لونية جديدة تم الكشف عنها فيما يتعلق بقميص برشلونة الثالث للموسم المقبل 2024-2025،. تبدو مستوحاة من تراث البلوجرانا ولكن بدرجة جديدة.

حساب "Footy Headlines" نشر صورًا لأول مرة عن القميص الثالث للنادي الكتالوني خلال الموسم المقبل 2024-2025.

اللون هو اللون الأصفر الفوسفوري ولكنه يميل في الموسم المقبل إلى درجة الخضرة، وهو نموذج جديد مختلف عن درجات اللون التي استخدمت من قبل في قمصان البلوجرانا.

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برشلونة سيتجه الموسم المقبل لأكثر من نمط، بداية من القميص الأساسي الذي يأتي بخطين لونيين فقط يحملان اللونين الأزرق والأحمر.

أما القميص الاحتياطي فبعد أن كان باللون الأبيض، تراجع النادي الكتالوني فيما يبدو واتجه للون اللبني التقليدي الذي ارتداه في أوقات عديدة.