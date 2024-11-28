تم سحب العرض .. قرار جديد من برشلونة يقلب الطاولة في مستقبل دي يونج

فترة صعبة يمر بها اللاعب الهولندي

حرص ديكو المدير الرياضي لبرشلونة خلال الأشهر الماضية، على تجديد عقود بعض اللاعبين مثل بيدري وجافي ورونالد أراوخو، وسط تفاؤل حول التوصل لاتفاق نهائي معهم، ولكن الأمور مختلفة بالنسبة لفرينكي دي يونج.

لاعب الوسط الهولندي تعرض للعديد من الإصابات والانتكاسات في الفترة الأخيرة، مما جعل المدرب هانز فليك لا يضع ضمن أولوياته حتى الآن، دون أن يستبعده بشكل كامل من حساباته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن برشلونة تقدم بعرض رسمي لدي يونج من أجل تجديد عقده، ولكن اللاعب لم يرد، لذلك تم سحب هذا العرض لحين إشعار آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت الصحيفة إن النية الأساسية الآن هي بيع اللاعب قبل دخوله في العالم الأخير من عقده، لتجنب رحيله بالمجان دون الاستفادة منه في يونيو 2026.

وفي الوقت ذاته لا يستبعد النادي الكتالوني التقدم بعرض آخر للتجديد، ولكن بشرط أن يثبت اللاعب نفسه مع الفريق هذا الموسم، ويفرض نفسه على التشكيل الحالي لفليك الذي يحتوي على العديد من المواهب الشابة المتألقة.

الوضع ليس سهلًا بالنسبة للدولي الهولندي، بسبب المستويات المبهرة التي يقدمها بيدري، مع صعود مارك كاسادو وتألقه مع الفريق، بالإضافة للعودة المنتظرة لمارك بيرنال في بداية الموسم المقبل.

ولذلك أصبح برشلونة أكثر ميلًا لبيع صاحب الـ27 سنة في الصيف المقبل لو استمر الوضع كما هو عليه، مما يفتح الباب أمام العديد من الأندية التي سبق أن أبدت رغبتها في ضمه، وعلى رأسها بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.