تجديد أم فسخ عقد؟ وكيل جروهي يصل إلى جدة

الحارس البرازيلي قد يرحل بسبب تأخر رواتبه

وصل البرازيلي برونو؛ وكيل أعمال مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد، إلى مدينة جدة خلال الساعات الماضية، من أجل حسم مستقبل الحارس مع العميد.

وينتهي عقد جروهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يدخل الفترة الحرة في شهر يناير، التي يحق له التوقيع فيها لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الاتحاد.

وتريد إدارة نادي الاتحاد تجديد عقد جروهي، في حين الحارس يعاني من عدم حصوله على آخر 3 شهور من رواتبه، الأمر الذي يُتيح له فسخ العقد من طرف واحد.

وفي نفس الوقت هناك العديد من الأندية البرازيلية التي تراقب وضعية مارسيلو جروهي، حيث ترغب في التعاقد معه، أبرزها ساوباولو وجريميو.

الحارس صاحب الـ36 سنة يعد أحد أبرز حراس المرمى بالدوري السعودي خلال السنوات الماضية، حيث يعتمد عليه العميد بصفة أساسية.