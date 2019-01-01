تجديد الطائي السعودي لعقد لاعبه يثير السخرية

انتقادات طالت الطائي السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الطائي السعودي، عن تجديد عقد نجم الفريق مشاري جديع العنزي، ليستمر مع الفريق لموسم آخر.

ويلعب فريق الطائي في دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى، حيث لم يستطع الصعود إلى دوري المحترفين هذا الموسم.

الطائي أثار سخرية متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من تغريدة الإعلان عن تجديد مشاري العنزي.

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رسمياً :

أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ : ناصر الحماد إجراءات التجديد مع النجم مشاري جديع لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم #الطائي pic.twitter.com/GHV4QX8WTe — نادي الطائي السعودي (@tai1381) July 7, 2019

ونشر الطائي صورًا لتوقيع مشاري العنزي، حيث ظهر وهو يجلس على الأرض، حيث يقوم بالتوقيع على عقود التجديد.

عدد من متابعي نادي الطائي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قاموا بانتقاد إدارة الفريق، بسبب الصور التي تم نشرها.