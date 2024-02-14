تجاوز نجم الهلال والعارضة عاندته .. كيليان مبابي يتوهج أمام ريال سوسيداد

النجم الفرنسي يتخطى رقم أسطورة ريال مدريد

السؤال الذي سيطر على جماهير باريس سان جيرمان، بعد مشاهدة مباراة فريقها ضد ريال سوسيداد بدوري أبطال أوروبا، سيكون هو، ماذا سنفعل بعد رحيل كيليان مبابي عن الفريق؟!

كالعادة .. قاد النجم كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ريال سوسيداد، في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مبابي قاد هجوم باريس سان جيرمان كالعادة، ونجح في أن يجد مخرج للمأزق الذي كان فريقه، بعد شوط أول باهت ليستطيع تسجيل هدف التقدم، في ظل مستوى غير مقنع لفريقه، وأداء رائع من الخصم ريال سوسيداد.

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هدف والعارضة تُعانده

سجل مبابي هدف التقدم في 58 من زمن المباراة، بعد ركلة ركنية أرسلها عثمان ديمبلي، ليلعبها ماركينيوس بالرأس، لتصل إلى كيليان الذي ترجمها بصعوبة في مرمى ريال سوسيداد بنجاح.

وفي الدقيقة 63 من عمر اللقاء، أطلق مبابي قذيفة من قدمه اليمنى، تصدى لها حارس سوسيداد لترتطم في العارضة وتتحول إلى ركلة ركنية، في واحدة من أفضل فرص المباراة.

تجاوز نجما الهلال وريال مدريد!

نجح مبابي في الوصول إلى الهدف رقم 44 له في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز عدد أهداف النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال الحالي.

وتفوق مبابي أيضًا على النجم الإسباني راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد، بعدما سجل 44 هدفًا ولم يصل إلى سن الـ25 عامًا، خلف ليونيل ميسي متصدر تلك القائمة برصيد 59 هدفًا.

وأصبح كيليان هو أول لاعب يُسجل هدفًا على الأقل في آخر 10 مباريات على أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، ولم يحقق أي لاعب هذا الإنجاز من قبل.

أرقام مبابي أمام ريال سوسيداد

سجل مبابي هدفًا، وسدد الكرة على المرمى 4 مرات ومرتين خارج المرمى، وتسديدة واحدة ارتطمت في مدافعي ريال سوسيداد.

ومرر كيليان الكرة 19 مرة، بدقة تمرير 78.9%، وفاز في 5 التحامات من أصل 11 التحام، ووقع في التسلل مرتين.