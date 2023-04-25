تجاهل مشاعرهم .. تصرف تاليسكا عبر إنستجرام يُثير غضب النصراويين

ما الذي فعله نجم النصر عقب الخروج من كأس الملك أمام الوحدة؟

shahid

عاش الجمهور النصراوي ليلة حزينة ومحبطة للغاية بعد خسارة النصر أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة أنها كانت البطولة الوحيدة القادرة على إنقاذ موسمه.

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النصر خسر أمام الوحدة بهدف نظيف على ملعبه الأول بارك في الرياض في مباراة لم يُقدم فيها لاعبوه الأداء المطلوب وعلى رأسهم مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي جدد عقده مؤخرًا حتى عام 2026.

ولم يكتف تاليسكا بعدم تقديم الأداء المطلوب على أرض الملعب، بل زاد غضب النصراويين منه بإعجابه بمنشور لمواطنه أنسيلمو لاعب الوحدة يحتفل خلاله بالفوز والتأهل لنهائي كأس الملك.

الجمهور النصراوي انتقد تصرف لاعبه كثيرًا ووصفه بأنه تجاهل لمشاعرهم الحزينة والغاضبة، خاصة أن الأمر تزامن مع انتشار صورة له مع طفله ويبدو خلاها سعيدًا للغاية وقد قيل أنها عقب اللقاء لكن لم يتم التأكد من صحة ذلك.

يُشار إلى أن كأس الملك كان فرصة النصر الأخيرة لإنقاذ موسمه من "صفر" جديد بعد تعقد موقفه في المنافسة على لقب الدوري إثر خسارته الأخيرة أمام الهلال ومنحه الفرصة للاتحاد للابتعاد بالصدارة بفارق 6 نقاط.

Shahid