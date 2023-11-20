تجاهل صلاح وميسي .. هاري كين يختار كراوتش ضمن مكونات المهاجم المثالي!

نجم بايرن ميونخ يثير الجدل.

تسببت اختيارات النجم هاري كين لتكوين المهاجم المثالي في بعض الجدل بعد أن تجاهل وجود المصري محمد صلاح منافسه على الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي لعدة سنوات وليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في الكرات الذهبية.

جاء هذا في مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي سبورت"، وأوضح خلاله كين أن مهاجمه المثالي يجب أن يجمع بين ثماني صفات.

وقال كين: "تحركات كافاني ورأسيات رونالدو، وفي الرأسيات سأختار لاعب مثل بيتر كراوتش، وفيما يتعلق بجودة الإنهاء فيجب أن أختار نفسي في أحد الاختيارات".

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وأضاف: "فيما يتعلق بالقوة فهناك ديدييه دروجبا، والمراوغات كيليان مبابي، أما التفاهم في اللعب فيذهب إلى واين روني، وأخيرًا معدلات العمل فهناك جود بيلينجهام".

جدير بالذكر أن كين يتصدر في الوقت الحالي جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بواقع 17 هدفًا ويقدم مستويات مذهلة مع بايرن ميونخ.