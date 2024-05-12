تجاهل ثنائي ريال مدريد.. توني كروس يثير غضب جماهير الملكي بسبب نوير!

كروس يصدم جمهور ريال مدريد...

صدم توني كروس، لاعب ريال مدريد، جماهير فريقه بعد تعليقه لمانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك اللاعب الألماني، في احتفالات الميرينجي اليوم بتحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخ النادي، وبعد ساعات من الاحتفالات أثار الجدل مع جمهور فريقه.

وعلق كروس على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" على صورة نشرها مواطنه مانويل نوير، وكتب له: "الأفضل"، مما تسبب في غضب جماهير الملكي.

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وغضبت جماهير الميرينجي، من كروس بسبب تجاهله لزميله في الفريق أندريه لونين، الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، ساهمت في تحقيق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة ألافيس، مساء يوم الثلاثاء ضمن إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، قبل أن يلعب مع فياريال ثم ريال بيتيس، في نهاية الدوري.