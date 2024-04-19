تجاهل الهلال عن عمد؟ .. حارس الفيحاء يثير الجدل بعد السقوط أمام النصر!

ستويكوفيتش يثير الجدل بشأن الأفضل في الدوري..

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"بقصد أو بدون قصد".. تجاهل الصربي المخضرم فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى نادي الفيحاء، "عملاق الرياض" الهلال؛ بشأن اختياره للأفضل في الدوري السعودي للمحترفين.

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الفيحاء خسر بهدف مقابل ثلاثة أمام النصر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ستويكوفيتش قال بعد هذه الخسارة في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية": "النصر هو أفضل فريق في الدوري السعودي، في الموسم الرياضي الحالي.. لعبنا مباراة كبيرة أمامه".

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وأشار الحارس الصربي، إلى أن الفريق النصراوي ضغط كثيرًا على دفاعات الفيحاء؛ الأمر الذي أدى إلى ارتكاب بعض الأخطاء واستقبال 3 أهداف في شباكه.

وشدد فلاديمير ستويكوفيتش، على صعوبة التصدي لفريق بحجم نادي النصر، يمارس الضغط بقوة في الثلث الأمامي من الملعب.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 77 نقطة وبدون أي هزيمة؛ حيث يعبتره الكثيرون، الأفضل في القارة الآسيوية وليس في السعودية فقط، بينما يأتي النصر "وصيفًا"، بـ68 نقطة مع مباراة إضافية.

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