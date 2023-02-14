تجاهلوه في المطار وكذبوا بشأن حالته البدنية .. انتقال فاشل أنقذ مسيرة نجم مايوركا!

تفاصيل الصفقة الفاشلة التي أنقذت مسيرة نجم مايوركا..

يعد فيدات موريكي أبرز نجوم نادي مايوركا الإسباني في الموسم الحالي، لكن كان بطلًا لقصة انتقال فاشلة غريبة في الصيف الماضي، عندما كان على مقربة من الانضمام لصفوف كلوب بروج البلجيكي.

موريكي قضى موسم 2021-22 معارًا إلى مايوركا من لاتسيو الإيطالي، وعاد في نهاية الموسم بعد فشل النادي الإسباني في تلبية طلبات "النسور" المادية، وكان بالفعل على مقربة من الانتقال إلى بروج لكن انهارت الصفقة لسبب غريب.

صحيفة "Relevo" الإسبانية كشفت أن موريكي كان على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى بروج، لدرجة أن مهاجم منتخب كوسوفو سافر إلى المدينة البلجيكية لاجتياز الفحص الطبي الذي كان سيؤهله ليصبح لاعبًا جديدًا في الفريق.

أحد الأشخاص المقربين من موريكي قال للصحيفة الإسبانية: "لقد فوجئنًا بأن كل شيء تم بسرعة كبيرة، وأن لاتسيو وبروج أبرما الاتفاق بالفعل، كان الأمر كما لو أن هناك اندفاعًا لإتمام الصفقة".

لكن اللاعب وممثله صدموا عندما وصلوا إلى بلجيكا، حيث لم يستقبلهم أي فرد من إدارة كلوب بروج، ولم يرحبوا به حتى.

واعترف موريكي في مقابلة سابقة مع الصحيفة الإسبانية: "لقد أخدونا إلى غرفة متواضعة للنوم، لأن جميع غرف الفندق كانت مشغولة، لقد كان شيئًا لم يعجبني وأشار غضبي".

وأضاف: "بعد قضاء الليلة، حان الوقت للذهاب إلى المدينة الرياضية لاجتياز الكشف الطبي، الآن مع وجود ممثلين عن النادي البلجيكي، كل شيء كان طبيعيًا إلى أن قرر بروج إيقاف الانتقال، زاعمًا أنني أعاني من بعض المشاكل الجسدية".

اللاعب اكتشف على الحساب الرسمي لنادي كلوب بروج أنه لم يتجاوز الكشف الطبي، لكن موريكي كان يرى أنها كانت استراتيجية من النادي البلجيكي لخفض قيمة الصفقة.

ويبدو أن انهيار الصفقة دفع مايوركا للعودة من أجل موريكي، ودفع بالفعل قرابة ثمانية ملايين يورو إلى لاتسيو وتعاقد مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2027، وهو بالفعل أحد نجوم النادي الإسباني، بعدما سجل تسعة أهداف مع الفريق في كافة المسابقات في الموسم الحالي.