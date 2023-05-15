تثير قلق مانشستر سيتي؟ كريم بنزيما يستخدم زين الدين زيدان في رسالة غامضة

كريم بنزيما يستخدم زين الدين زيدان في واحدة من رسائله الغامضة على وسائل التواصل الاجتماعي..

يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني قرر أن يتوعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل مواجهة الفريقين مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، مستخدمًا مدربه السابق زين الدين زيدان.

بنزيما، وعبر خاصة القصص في حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، نشر صورة لمواطنه زين الدين زيدان، أسطورة النادي الملكي لاعبًا ومدربًا، وهو يسجل هدفه الأشهر في مرمى باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا 2001-2002.

رسالة بنزيما يمكن أن تخضع لتفسيرين، الأول هو رسالة مبطنة إلى ما ينتظره مانشستر سيتي في المباراة التي ستقام مساء الأربعاء على ملعب "الاتحاد".

أما التفسير الثاني، فهو رسالة واضحة وصريحة، حيث يحتفل بنزيما بذكرى هدف زيدان في ليفركوزن، والذي جاء يوم 15 مايو 2002، والذي منح ريال مدريد الفوز بنتيجة 2-1، ليحصل ريال مدريد على اللقب التاسع في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد اكتفى بالتعادل بهدف لمثله أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وبذلك يدخل الفريقان مباراة الإياب والفوز فقط هدف كل منهما من أجل التأهل إلى النهائي.