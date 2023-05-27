أنمار الحائلي يحسم الجدل بشأن أكبر صفقة في تاريخ نادي الاتحاد

بعد ساعات قليلة من تتويج ناديه بلقب الدوري، كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، حقيقة التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، والاستغناء عن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

الاتحاد توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0)، مساء يوم السبت، في الجولة 29 "قبل الأخيرة".

ونفى الحائلي في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، كافة الأنباء المتداولة، بشأن تعاقد العميد الاتحادي مع بنزيما، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأضاف: "لا بالعكس والله.. فريقنا الحمد لله، ونملك حمد الله"؛ في تأكيدات رسمية، على عدم الاستغناء عن المهاجم المغربي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت بعد تتويج الاتحاد بلقب الدوري مباشرة، بـ"الاتفاق" مع بنزيما، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد الإسباني، في 30 يونيو القادم؛ ليحل بدلًا من حمد الله.