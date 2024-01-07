"تتمنون لو زيدان ضربني أقوى" .. ماتيراتسي الزائف يشعل الجدل في إيطاليا!

حساب زائف يسبب عاصفة من الغضب

أصبحت الحسابات التي تحمل اسماء نجوم كرة القدم وليست تابعة لهم تسبب مشاكل عدة على وسائل التواصل الاجتماعية، خصوصاً عندما تخرج بتصريحات مثيرة للجدل.

وآخر تلك الحالات تخص ماركو ماتيراتسي، النجم الإيطالي السابق لإنتر، بعدما تسبب حساب يحمل اسمه بحالة من الثورة بين جماهير الكرة الإيطالية عقب لقاء إنتر وفيرونا.

اللقاء شهد إثارة في اللحظات الأخيرة بتسجيل إنتر هدفاً سبقه احتكاك بين مدافعه أليساندرو باستوني ولاعب فيرونا، ثم ركلة جزاء لفيرونا بتقنية الفيديو بالدقيقة 100 أضاعها توماس هنري.

وظهر حساب يحمل اسم ماتيراتسي على موقع X دافع عن إنتر وصحة الحالات التحكيمية وهاجم جماهير الخصوم، وكتب ساخراً: "أعتقد أنكم تتمنون لو أن زيدان ضربني بشكل أقوى وأعنف، لا تنسوا أن بسببي تحتفلون بكأس العالم"، في إشارة إلى اللقطة الشهيرة بين النجمين في مونديال 2006.

وبدأت الجماهير في تداول التغريدة، خصوصاً وأن "ماتريكس" اعتاد إثارة الجدل عبر حسابه الأصلي ومناوشة الجمهور، ولكن بمراجعة تفاصيل الحساب بدأ الجمهور يدرك أنه حساب زائف ولا يمثل المدافع السابق من الأساس.