هل تتراجع "الرابطة" عن تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال؟ .. مفاجآت قانونية تحسم الجدل

النصر والاتحاد والأهلي يرفضون التأجيل..

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"هل يُمكن التراجع عن تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال؟!".. سؤال طرحه الكثيرون؛ بعد إصدار أندية النصر والاتحاد، بالإضافة إلى الراقي نفسه، بيانات اعتراض على قرار لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة.

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الرابطة المحترفة أعلنت أمس الأربعاء، تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال، الذي كان من المقرر أن يُقام غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي، إلى يوم 6 مايو 2024؛ لمنح الزعيم "راحة"، قبل مواجهته المصيرية أمام العين الإماراتي، الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي أبطال آسيا.

ووفقًا للقانونيين أيمن الرفاعي وتركي العمري، لا يُمكن "الطعن" على قرارات الرابطة السعودية المحترفة؛ وبالتالي سيقام الكلاسيكو في موعده الجديد "6 مايو".

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وعلى الرغم من ذلك.. أشار الرفاعي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، إلى أنه من حق الأندية، رفع شكوى لمجلس إدارة الرابطة المحترفة، على أن تكون مسبّبة ومدعمة، بما يثبت ضرر النادي المحتم، والذي لا يمكن منعه بالوضع الطبيعي.

ومن ناحيته.. شدد العمري في تصريحات لنفس الصحيفة، على أنه من حق الأندية، الدعوة إلى "جمعية عمومية غير عادية"؛ من أجل مناقشة أداء الرابطة المحترفة.

العمري أوضح أن الدعوة إلى الجمعية العمومية، يجب أن تكون "خطية" من نصف الأندية الأعضاء؛ حسب المادة "23 /2" من النظام الأساسي للرابطة.

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