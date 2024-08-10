"تتابعه رغم عدم اقتناعها به" .. مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات السعودية مع فيكتور أوسيمين

هل يتعاقد دوري روشن مع أوسيمين؟

يعلم الجميع جيدًا اهتمام دوري روشن السعودي بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، ولكن هناك مفاجأة تم الكشف عنها بشأن هذا الاهتمام.

وكشف الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو عبر موقعه الرسمي، عن أن السعودية تواصل متابعة فيكتور أوسيمين من أجل ضمه، على الرغم من أنه لا يقنعها بشكل كامل.

دي مارزيو أكد على أن السعودية ليست مقتنعة بأوسيمين بشكل كامل، ولكن على الرغم من ذلك، تتابعه وهناك رغبة للتعاقد معه لضمه إلى أحد أندية دوري روشن السعودي.

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ويعد النادي الأهلي من أهم الأندية التي ترغب في التعاقد مع أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن يبدو أن الصفقة قد لا تتم، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب، ورغبة فيكتور بالانضمام له.

ويمتلك أوسيمين في عقده شرطًا جزائيًا قيمته 130 مليون يورو، حيث يشترط نابولي دفع هذا المبلغ من أجل التخلي عنه، وهو الأمر الذي يُعطل انتقاله إلى أي فريق آخر حاليًا.