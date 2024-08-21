فيديو | تبول داخل الملعب وتفاجأ برد فعل الحكم .. اللقطة الأغرب في كرة القدم من لاعب في كأس بيرو على "طريقة رونالدو"!

الظاهرة رونالدو يبدو أنه قدوة أحدهم حتى في أشياء بعيدة عن كرة القدم!

تحت عنوان "غرائب وطرائف" كرة القدم، شهد كأس بيرو لقطة ربما هي الأغرب في الملاعب، إذ استغل أحدهم توقف المباراة مؤقتًا، للتبول داخل الملعب!

الحديث هنا عن مواجهة أتلتيكو أواجون أمام كانتورسيلو في كأس بيرو، والتي عندما وصلت للدقيقة 72، أتت اللقطة المثيرة للجدل..

في تلك الدقيقة، سقط حارس كانتورسيلو "لوتشو رويز" على أرض الملعب، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

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لكن هناك على طرف الملعب، وتحديدًا عن راية الركنية، وقف سيباستيان مونيوز؛ لاعب أتلتيكو أواجون، للتبول.

الحكم لم يشاهد الواقعة في بدايتها قبل أن يتدخل لاعب كانتورسيلو ويخطره بالأمر، ليتجه على الفور مشهرًا الكارت الأحمر المباشر في وجه مونيوز، وسط استغراب شديد من الأخير.

جدير بالذكر أن تلك ليست واقعة التبول الأولى داخل المستطيل الأخضر، إذ كان أحد من فعلها من قبل هو الظاهرة البرازيلي رونالدو، خلال مواجهة منتخب بلادهه أمام المجر في دورة الألعاب الأولمبية أمريكا 1996، لكنه لم يفعل على أطراف الملعب كالبيروفي، إنما داخل دائرة منتصف المستطيل الأخضر!