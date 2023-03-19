تبول في الملعب وطرده الحكم .. واقعة مثيرة للجدل في إيطاليا!

موقف نادر للغاية!

شهدت مباراة الجولة الـ ٣٣ من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بين بياتشينسا وليكو حادثة في غاية الغرابة أثناء أحداث المباراة التي أقيمت على ملعب بياتشينسا.

جاء هذا بعد أن قام مهاجم الفريق الضيف كريستيان بونينو بالتبول في الملعب أمام الجميع مما دفع الحكم لاتخاذ إجراء فوري.

وقرر حكم اللقاء طرد اللاعب بالرغم من أنه لم يكن يلعب في المباراة بعد، حيث كان يجري الإحماءات قبل أن يطلبه المدرب للنزول للملعب.

وبالرغم من محاولة اللاعب الاختباء وعدم إظهار فعله إلا أن حامل الراية لاحظ الأمر وأخبر حكم الساحة الذي ذهب له وأشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجهه ومنعه بالتبعية من دخول الملعب.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ليبقى بياتشينسا في قاع جدول ترتيب البطولة، بينما يستمر ليكو في المركز الرابع.