تبقى فقط الإعلان .. الهلال يُنهي ثالث صفقاته الصيفية

تعرف على الصفقة الثالثة التي أبرمها الهلال

يبدو أن نادي الهلال نجح في حسم ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي.

الهلال يسعى لإجراء عملية إحلال وتجديد كبيرة بين لاعبيه الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، وذلك بعد الخروج من الموسم الماضي بتحقيق بطولة واحدة فقط.

وأشار "الميدان الرياضي" القسم الرياضي في جريدة اليوم، إلى أن نادي الهلال نجح في ضم الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الميدان عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "انتهت القصة، سافيتش هلالي"، في إشارة إلى إتمام الصفقة، ليتبقى فقط الإعلان الرسمي.

الهلال استغنى عن خدمات جميع لاعبيه الأجانب باستثناء البرازيلي ميشايل ديلجادو والبيروفي أندريه كاريلو.