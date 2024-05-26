"تبقت أيام قليلة" .. كيليان مبابي يكشف عن آخر تطور بشأن إعلان ناديه الجديد!

مبابي يتحدث عن موعد إعلانه عن ناديه الجديد

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، عن آخر التطورات بشأن النادي الجديد الذي سينتقل له مع بداية الموسم المقبل، بعدما انتهى عقده مع الفريق الفرنسي.

وقاد مبابي باريس للتتويج ببطولة كأس فرنسا، بعدما حقق الفوز على ليون بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت.

وقال مبابي خلال تصريحات نقلتها "RMC": "علاقتي مع باريس سان جيرمان انتهت، وأفضل ما عليك هو إنهاء موسمك بشكل جيد مع الفريق، فهناك لقب ووقت لكل شيء".

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وأضاف النجم الفرنسي: "سأعلن عن فريقي الجديد في الوقت المناسب، ولم يتبق سوى بضعة أيام، ولذلك لا يوجد أي مشكلة".

وبعد سؤاله عن الإعلان قبل مواجهة فرنسا الودية ضد لوكسبورج يوم 5 يونيو القادم، أو أول لقاء في يورو 2024 ضد النمسا يوم 17 يونيو، قال مبابي: "لا أعلم إذا كنت سأعلن ذلك في ظل وجودي مع فرنسا، فهذه تفاصيل صغيرة، والشيء الأهم لي كان إنهاء الموسم بشكل جيد".

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: "الشيء المهم هو الوداع بشكل كامل مع باريس، وتقديم الكأس الأخيرة مع النادي، مع آخر الأحاسيس والمشاعر".