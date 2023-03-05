تبديل بين شوطي مباراة برشلونة وفالنسيا .. هل تعرض فرينكي دي يونج للإصابة؟!

هل تزيد مصائب النادي الكتالوني؟!

أثار تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الجدل بعدما قام بتبديل اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج بين شوطي مواجهة فالنسيا التي تقام في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

تبديل دي يونج جعل الجماهير تتسائل إذا ما كان اللاعب قد تعرض للإصابة، بالأخص أنه لعب شوط أول رائع وقدم فيه مستويات طيبة للغاية، وفي ظل وجود مخاوف كبيرة من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة.

لكن خرج جيرارد روميرو الذي كان ينقل أخبار انتقالات برشلونة بدقة كبيرة في الصيف الماضي، وطمأن جماهير النادي الكتالوني ليؤكد أن اللاعب سليم.

وذكر روميرو أن خروج النجم الهولندي ما هو إلا قرار خاص بتشافي وكتب: "تبديل دي يونج كان قرارًا فنيًا".

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني بالفعل من إصابات روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وبيدري جونزاليس بالإضافة إلى إيقاف أراوخو الذي طرد في مواجهة فالنسيا.