تبادل مرتقب بين الهلال والاتحاد .. وسر تأخر إعلان صفقة متعب الحربي!

تحوّل تاريخي في ميركاتو نادي الهلال

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بعد فترة انتقادات عنيفة.. حقق مسؤولو نادي الهلال السعودي، نجاحات كبرى في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي، وضموا أسماء عالمية من العيار الثقيل، بالإضافة إلى صفقة محلية هامة.

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الهلال تعاقد في الأسبوع الأخير فقط، مع كل من الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والمهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، والحارس المغربي ياسين بونو، بالإضافة إلى المدافع الدولي السعودي حسان تمبكتي.

لكن.. يبدو أن مسؤولي الزعيم، لم يتوقفوا عند ذلك؛ حيث تتجه الأنظار حاليًا إلى صفقة تبادلية ضخمة، مع نادي الاتحاد السعودي، قبل غلق باب الميركاتو.

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وكشف الإعلامي الرياضي عبد الله الملحم، عن أن الإدارة الهلالية، تتجه للموافقة على بيع عقد الحارس الدولي السعودي محمد العويس، إلى العميد الاتحادي.

وأشار الملحم عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن صفقة العويس، قد تتضمن انتقال عبد الرحمن العبود، جناح نادي الاتحاد، إلى الزعيم.

وعلى جانب آخر.. ألمح الإعلامي الرياضي بسام الدخيل، إلى انتقال متعب الحربي، ظهير أيسر الشباب السعودي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وكتب الدخيل عبر حسابه بمنصة "إكس": "متعب الحربي موقع في نفس (الفجرية)؛ لكن تأجل الإعلان، بعد ردة الفعل القوية، على صفقة تمبكتي".

جدير بالذكر أن خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، وافق على بيع تمبكتي لـ"الهلال"، على الرغم من رفض جميع أعضاء مجلس الإدارة؛ ما سبب الضجة الكبرى في الشارع السعودي.

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