تبادل اتهامات؟ .. لاعب الأهلي عقب هزيمة الهلال: كنا سننتصر لولا تأخر ماتياس يايسله!

خسارة في الوقت القاتل اربكت قلعة الكؤوس..

SHAHID

يبدو أن عناصر الأهلي ستتبادل الاتهامات بعد خسارة الكلاسيكو أمام الهلال، فبعدما لام الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني، نجومه على إثر التراجع البدني، حان دور لاعبه للومه.

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الزعيم حقق الفوز أمس الإثنين، أمام الراقي بثنائية مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 5+90 من عمر اللقاء، أجرى يايسله أربعة تغييرات دفعة واحدة، منها نزول عبدالكريم دارسي الذي وجه اللوم لمدربه بطريقة راقية بعض الشيء..

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دارسي قال عقب المباراة في تصريحاته لقناة "SSC": "الحمد لله على كل شيء، المدرب دفع بنا في الدقائق الأخيرة لتحسين النتيجة، لكن لم يكن هناك وقت كافٍ، كان بإمكاننا الفوز، اللقاء كان ندًا بالند، حاولنا ووصلنا، وكانت لدينا الرغبة، لكن هذا حال الكرة".

أما زميله المدافع ميريح ديميرال فيرى أن فريقه لا يستحق الخسارة أبدًا: "لعبنا مباراة جيدة، كنا متعادلين حتى آخر 30 دقيقة، بدأنا بشكل جيد، وبعد ذلك قدمنا كل شيء في الشوط الأول وحتى بداية الشوط الثاني، لم نكن نستحق الخسارة، خلقنا الكثير من الفرص، والجميع يعرف أننا حاولنا وقدمنا أفضل ما لدينا، لكن الهلال قوي جدًا".

واختتم: "سنقدم كل ما لدينا في الأربع مباريات المتبقية بكد وجد، كي يتحقق هدفنا".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 86 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

SHAHID