حصل على تأييد فليك .. برشلونة يحافظ على موهبة جديدة بعقد مدته 4 سنوات

كشفت تقارير صحفية، عن نجاح إدارة برشلونة في الاتفاق مع أحد لاعبي الفريق على تمديد عقده، ليستمر بين جدران النادي الكتالوني حتى 2028.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، أن اللاعب الشاب مارك كاسادو سيوقع اليوم على عقوده الجديدة مع برشلونة.

وكان برشلونة قد أعلن بالفعل قبل 3 أسابيع أن قائد فريق رديف برشلونة، الذي ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو، قد توصل إلى اتفاق للتجديد.

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وتابع: "العقد الجديد ينص على أن كاسادو مستمر مع برشلونة لـ4 سنوات أخرى، أي حتى نهاية موسم 2027-2028. التوقيع على العقد مسألة وقت، وبرشلونة يثق في كاسادو كلاعب مهم في المستقبل".

كاسادو كان قد تم تصعيده للفريق الأول من أجل تعويض الغيابات التي لحقت بالبارسا في الموسم المنصرم، وظهر اللاعب الشاب بشكل مميز.

كما تابعه عن قرب الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة الجديد، الذي اغتنم الفرصة لمشاهدة تدريبات فريق الرديف وتبادل الانطباعات مع رافا ماركيز، ومن بين المواضيع التي ناقشوها، ظهرت شخصية مارك كاسادو.