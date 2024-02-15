تأهل إكلينيكيًا .. الهلال ينجو من الجحيم الإيراني بـ"فوز غريب" على سباهان أصفهان

الهلال يعود بنتيجة جيدة من إيران..

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، فوزًا قاتلًا من مستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووضع الهلال بهذا الفوز، قدمًا ونصف في ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث من المقرر أن يستضيف سباهان إيابًا، في العاصمة السعودية "الرياض"، يوم 22 فبراير الجاري.

الفريق الإيراني بدأ المباراة بـ"شكل عنيف" للغاية؛ حيث شهدت الدقائق الأولى تدخلات قوية ضد مدافع الزعيم الهلالي علي البليهي، وزميله سالم الدوسري.

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وسيطر الهلال، على مجريات الشوط الأول تمامًا؛ ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب.

وجاءت أخطر فرصة في الدقيقة 34؛ عندما استلم ظهير الهلال الأيسر ياسر الشهراني "الكرة"؛ ليتوغل داخل منطقة الجزاء الإيرانية، قبل أن يسدد في جسد حارس سباهان أصفهان.

وعلى عكس سير اللعب.. نجح سباهان أصفهان في افتتاح النتيجة في الدقيقة 37، عن طريق رامين رضائيان، الذي استغل تغطية كارثية من دفاعات الهلال؛ ليسكن الكرة داخل شباك الحارس المغربي ياسين بونو.

الشوط الثاني من مباراة سباهان أصفهان والهلال

وعلى طريقة الهدف الأول؛ كاد سباهان أصفان أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 56، لولا تألق بونو، الذي أنقذ الهلال ببراعة.

ولم تمر سوى ثواني على هذه الفرصة؛ حتى نجح الهلال في تسجيل هدف التعادل، بعد متابعة رائعة من البرازيلي مالكوم، لكرة زميله الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

سباهان لم يرم المنديل بعد الهدف الهلالي، وواصل الاعتماد على الكرات الطولية والعرضيات؛ ليهدر فرصتين محققتين للتسجيل، في الدقيقتين 65 و69.

لكن.. نقطة التحول الكبيرة جاءت في الدقيقة 76؛ عندما أشهر الحكم "الطرد" في وجه لاعب سباهان محمد دشنكر؛ بعد تدخله العنيف على قدم "البديل" عبد الله الحمدان.

هذا الطرد أثر على أداء الفريق الإيراني، الذي تراجع إلى الخلف كثيرًا؛ وسط إهدار الهلاليون الفرصة تلو الأخرى، حتى الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، حيث سجل هدفين عن طريق الصربي أليكساندر ميتروفيتش وعبد الله الحمدان.