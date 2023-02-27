تأهل الهلال يضمن لأوراوا مقعدًا في كأس العالم للأندية 2023

الهلال تخطى الدحيل القطري ووصل للنهائي

زف تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا خبرًا سعيدًا لفريق أوراوا ريد دياموندز الياباني والذي كان قد تأهل للمباراة النهائية عن مسار غرب آسيا.

الهلال تخطى شباب الأهلي الإماراتي ثم فولاد خوزستان الإيراني ثم الدحيل القطري في المراحل الإقصائية التي جرت بنظام المباراة الواحدة في قطر خلال فبراير الجاري.

تأهل الهلال ضمن للفريق الياباني التواجد في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية والتي ستقام في السعودية نهاية العام الجاري.

إذ سيتأهل أوراوا بصفته بطل آسيا حال تُوج بلقب دوري الأبطال على حساب الهلال، وسيتأهل كذلك بصفته الوصيف حال خسر اللقاء لأن منافسه الأزرق سيدخل البطولة بصفته المنظم والمستضيف.

لوائح فيفا الخاصة بالمشاركة في مونديال الأندية تمنع وجود ناديين من دولة واحدة، وحال خسارة الهلال اللقب سيُسند تنظيم البطولة إلى بطل النسخة الجارية من دوري روشن السعودي.

يُشار إلى أن الهلال يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، فيما يتصدر النصر بـ43 نقطة ويليه الاتحاد بـ41 ثم الشباب بـ40 والثلاثي لعب 18 مباراة.