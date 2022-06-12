تألق يضر ريال مدريد .. مستوى بيلينجهام في كأس العالم يثير مخاوف الملكي!

تألق جود بيلينجهام مع منتخب إنجلترا في كأس العالم يزيد مخاوف ريال مدريد بشأن صعوبة التعاقد معه.

يعد جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا أحد الأهداف الرئيسية بالنسبة إلى نادي ريال مدريد الإسباني حاليًا في سوق الانتقالات، لكن النادي الملكي يواجه أزمة حقيقية الآن في تحركاته لضم اللاعب.

ريال مدريد يعمل على التوقيع مع بيلينجهام منذ عدة أشهر الآن، حيث يرى فيه النادي الملكي التعزيز المثالي لخط الوسط، وبدأت الأمور برحيل البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الأزمة الآن جاءت بسبب تألق اللاعب مع بوروسيا دورتموند في موسم 2022-23، ثم مع منتخب إنجلترا في منافسات كأس العالم 2022، مما تسبب في رفع سعر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

وفي الحقيقة فإن كل مباراة يلعبها بيلينجهام مع منتخب إنجلترا تؤدي إلى رفع ثمنه أكثر، بالنظر إلى الإضافة المذهلة التي يقدمها لخط وسط "الأسود الثلاثة" من ربط بين الفريق وتمريرات حاسمة، ونقطة انطلاق حقيقية لفريق جاريث ساوثجيت.

وحسب التقرير، فإن هناك أحاديث عن طلب بوروسيا دورتموند لمبلغ 150 مليون يورو، وهي القيمة التي لا يرغب ريال مدريد في دفعها، على الرغم من الاستقرار الاقتصادي للفريق الملكي.

ريال مدريد يرى أن قرار اللاعب يمكن أن يكون فاصلًا في العملية، والتي يراها النادي الملكي مستحيلة في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن يواجه الفريق الإسباني منافسة شرسة من ليفربول الإنجليزي.