تألق واحد وإخفاق آخر .. المصريان عنوان انتصار الاتحاد ضد الخليج

الاتحاد حقق الانتصار على الخليج في لقاء شهد تألق لاعب مصري وانتقادات طالت الآخر

انتصار جديد حققه فريق نادي الاتحاد في بطولة دوري روشن للمحترفين، بسباقه للسيطرة على صدارة الترتيب، بعدما تفوق على الخليج على أرضه ووسط جماهيره بالدمام، ولكن هناك حالة غريبة في المباراة، تتمثل في المصريان أحمد حجازي وطارق حامد.

الجماهير الاتحادية صبت غضبها على طارق حامد، الذي لم يقدم المستوى المنتظر منه، وعلى الجانب الآخر امتدحت جماهير النمور المدافع أحمد حجازي الذي تألق.

هل يستحق طارق حامد الانتقادات التي وجهت له؟ وهل بالفعل كان حجازي من نجوم المباراة؟ هذا ما نناقشه خلال السطور التالية..

أحمد حجازي

المدافع المصري قدم مستوى رائع في مباراة الاتحاد أمام الخليج، مما جعل الجميع كالعادة يتغنى بما يقدمه مع العميد، حيث كان من نجوم مباراة اليوم أمام الخليج.

وخاض حجازي مباراة الاتحاد أمام الخليج بشكل أساسي، ونسبة تمريراته الصحيحة 88.9%، وشارك في اشتراك واحد فاز فيه، وتدخل في كرة واحدة وقام بتشتيت الكرة مرة واحدة، واعترض هجمتين.

واستطاع المدافع المصري إجماليًا أن يشكل ثنائيًا قويًا رفقة أحمد شراحيلي الذي سجل الهدف الثالث في انتصار العميد على الخليج.

طارق حامد

لم يظهر طارق حامد هجوميًا بشكل نهائي طوال مباراة الخليج، حيث كانت جميع أدواره دفاعية فقط، بناءً على طلب من المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق.

نسبة التمريرات الصحيحة 85.2%، وشارك في 7 التحامات فاز في 5 وخسر 2، وشارك في 3 تدخلات وقام بتشتيت الكرة مرتين، واعترض هجمتين لفريق الخليج، وحصل على خطأ وارتكب خطأين.

الانتقادات التي طالت طارق حامد، جاءت بسبب أن أدواره اقتصرت على الجوانب الدفاعية فقط.