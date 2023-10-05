"رغم أن تألقه لم ينقذ بشكتاش" .. فينسنت أبو بكر يثبت جودته مرة أخرى لمسؤولي النصر

هداف لا يعرف الرحمة أمام المرمى

قدّم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مستوى جيد آخر؛ بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

النصر تخلى عن أبو بكر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، في أعقاب التعاقد مع كريستيانو رونالدو، على الرغم من اعتراف المهاجم الكاميروني نفسه، بأن الأسطورة البرتغالية، طلب منه البقاء.

وسجل أبو بكر "هدفين"، في خسارة فريقه بشكتاش التركي أمام لوجانو السويسري (2-3)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

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وكان المهاجم الكاميروني، الأفضل في صفوف بشكتاش، طوال دقائق المباراة أمام الفريق السويسري؛ خاصة أنه كان مصدر الخطورة الوحيد في الخط الأمامي تقريبًا.

وبصفة عامة.. سجل فينسنت أبو بكر، 10 أهداف وصنع 3 آخرين مع العملاق التركي، خلال 15 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، في الموسم الرياض الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن أبو بكر، وخلال فترة لعبه مع نادي النصر، سجل 13 هدفًا فقط، خلال 39 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، مع صناعة 6 آخرين.