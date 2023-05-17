تأكيد رسمي وفراق صعب .. عمر السومة يحسم جدل "رفض عودته للأهلي"

هل أتت اللحظة الفارقة في نهاية مسيرة عمر السومة مع الأهلي أم للمسير بقية؟

ربما هذه المرة هي حسم رسمي لمصير السوري عمر السومة مع الأهلي السعودي، بعد جدل رفض بعض الأهلاوية عودته.

العقيد اختتم موسمه مع العربي القطري، الذي أُعير له في بداية الموسم الجاري، وأصبح متبقي عام واحد في عقده مع الراقي، الذي ينتهي بنهاية موسم 2023-2024.

ونشر حامد إسماعيل؛ لاعب العربي، فيديو رفقة السومة، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، يلومه خلاله على عدم رؤيته له طوال اليوم، ليرد السوري: "غدًا سأرحل ولن أراك نهائيًا، خلاص على الأهلي".

ومن جديد أكد لاعب العربي عودة السومة للنادي الجداوي، إذ كتب اليوم الأربعاء، عبر حسابه أيضًا: "راح الغالي ورجع ناديه الأهلي، مبروك عليكم عودة السومة يا جمهور الأهلي تستاهلون"، مضيفًا: "كم فراقك صعب".

جدير بالذكر أنه رغم عشق جمهور الراقي لعمر السومة منذ أن مثل الفريق بدايةً من عام 2014م، إلا أن البعض يرفض عودته هذه المرة، رغبةً في تجديد دماء الفريق.