تأجيل قمة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

المباراة كانت مقررة مساء اليوم في الإمارات

أفادت العديد من المصادر الصحفية تأجيل مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء قرار التأجيل لمدة 24 ساعة، حيث ستُقام المواجهة مساء يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن التأجيل جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أبلغ نظيره الآسيوي بعدم إمكانية إقامة أي مباراة لكرة القدم في البلاد اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وعليه تم تأجيل اللقاء القاري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي تأكيده تأجيل المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم في استاد هزاع بن زايد بالعين، كما تم تأجيل جميع المباريات المحلية في الإمارات لموعد لاحق.