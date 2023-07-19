تأثير ليونيل ميسي.. إنتر ميامي ينافس الكبار على مواقع التواصل الاجتماعي!

كم عدد متابعي إنتر ميامي على مواقع التواصل الاجتماعي؟

سجلت حسابات فريق إنتر ميامي، على مواقع التواصل الاجتماعي قفزة هائلة في عدد المتابعين بعد عرض تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميًا لاعبًا بالفريق.

وأعلن نادي إنتر ميامي رسميًا تعاقده مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر حتى موسم 2025.

وارتفع عدد المتابعين على الحساب الرسمي لفريق إنتر ميامي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى 10 مليون متابع، بعد أن كان مليون متابع فقط.

بينما وصل عدد متابعين حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إلى 10 مليون أيضًا بعدما كانوا مليونًا قبل انضمام ميسي.

ومن المتوقع أن يحقق النادي الأمريكي مكاسب كثيرة وقياسية بفضل تعاقدهم مع ميسي، وتفضيل الأرجنتيني لهم على العودة لبرشلونة أو الانتقال للدوري السعودي.