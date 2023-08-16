تأثير ليونيل ميسي .. أنطوان جريزمان يلمح بالاقتراب من الدوري الأمريكي!

جريزمان يتمنى السير على خطى ميسي!

تحدث أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف وتألقه منذ مشاركته مع الفريق.

وأعلن جريزمان، سابقًا أنه يرغب في إنهاء مسيرته بالدوري الأمريكي، وكرر نجوم سابقين هذا الأمر ولكن تأثير ميسي الحالي لم يحققه أحد من قبل حيث سجل الأرجنتيني حتى الآن 9 أهداف في ست مباريات وقاد إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي بطولة كأس الدوري الأمريكي.

وقال جريزمان في مؤتمر صحفي افتراضي نظمته لاليجا و ESPN لتسليط الضوء على بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني : "نعم لقد تابعت ميسي، هو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ تمتلئ جميع الملاعب عندما يلعب إنه لاعب لا يصدق وأعتقد أن أفضل شيء فعله الدوري الأمريكي هو جلب ميسي لإظهار جودة الرياضة هناك فيمكن أن يكون صورة كرة القدم في الولايات المتحدة ".

وأضاف: "هدفي أن أنهي مسيرتي الكروية هناك وأكون قادرًا على الاستمتاع بالدوري وجميع البطولات الرياضية الأخرى هناك لأنني أتابعهم وأنا معجب حقيقي، أريد أن أكون قادرًا على اللعب هناك والفوز بالبطولات".

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وواصل تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن التعاقدات الجديدة واللاعبون الأصغر سنًا من أمريكا الجنوبية سيؤدي ذلك إلى تحسين مستوى الدوري وجعله أكبر وأقوى".

وعن مصيره مع فريقه أتلتيكو مدريد قال جريزمان :"أود أن أستمر في صنع التاريخ هنا والفوز باللقب مع أتلتيكو، سنرى المستقبل ولكن بالنسبة لي أحد أهدافي هو أن ألعب في الدوري الأمريكي".

وسيبدأ جريزمان وأتلتيكو مدريد مشوارهما في الدوري الإسباني نهاية هذا الأسبوع عندما يسافران لمواجهة ريال بيتيس بينما سيلتقي ميسي وإنتر ميامي فريق ناشفيل يوم السبت القادم حيث يتطلعان للفوز بأول لقب للنادي في كأس الدوري.