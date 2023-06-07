تأثير ليونيل ميسي؟ ارتفاع مذهل في أسعار تذاكر مباريات إنتر ميامي!

ارتفاع كبير في أسعار تذاكر إنتر ميامي بعد أنباء انتقال ليونيل ميسي للفريق الأمريكي..

ارتفعت أسعار تذاكر مباريات نادي إنتر ميامي على ملعبه بشكل ملحوظ، وذلك بعد الأنباء عن اقتراب توقيعه للفريق الأمريكي المملوك جزئيًا للإنجليزي ديفيد بيكهام.

أحد الحسابات المهتمة بكرة القدم في الولايات المتحدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشف عن الفارق الرهيب في أسعار التذاكر تحديدًا بعد يوم 15 يوليو 2023.

أسعار تذاكر مباريات إنتر ميامي قبل ذلك التاريخ كانت تتراوح بين 52 و100 دولار أمريكي، لكنها ترتفع لتبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا في 15 يوليو، وتتجاوز 500 دولار في بعض المباريات.

سبب الارتفاع المذهل في أسعار تذاكر إنتر ميامي بعد 15 يوليو ليس معروفًا بعد، لكن المصدر يرجح أن ذلك يرجع لتأثير انتقال ميسي لصفوف الفريق الأمريكي.

وتترقب الجماهير حاليًا الإعلان النهائي عن مستقبل ميسي، وسط حالة من التقرب، حيث تفيد الكثير من التقارير أن توقيعه مع إنتر ميامي أصبح وشيكًا.

وإذا نجح إنتر ميامي بالفعل في التوقيع مع ميسي، فإن النادي الأمريكي سيكون قد تفوق على برشلونة الذي كان يسعى لاستعادة نجمه السابق، والهلال السعودي الذي كان يحاول جاهدًا إقناع الأرجنتيني بالانتقال إلى دوري روشن.