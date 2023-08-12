تأثير رونالدو غير .. قناة برتغالية تسرق بث نهائي كأس الملك سلمان

السرقة من أجل كريستيانو رونالدو

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يحرص جميع محبي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على متابعته مع فريقه النصر ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وذلك في المباراة النهائية أمام الهلال.

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ويواجه النصر نظيره الهلال مساء اليوم السبت، من أجل تحديد بطل كأس الملك سلمان للأندية الأبطال الموسم الحالي.

وقامت قناة سي إم تي في البرتغال ببث مباراة النصر والهلال، عبر شاشتها بشكل غير شرعي، وذلك من أجل متابعة النجم كريستيانو رونالدو.

ويبدو أن تأثير رونالدو على جماهيره مؤثر للغاية، حيث تقوم القنوات ببث غير شرعي من أجل متابعته مع فريقه النصر.

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ويسعى رونالدو لتحقيق أول بطولة له رفقة نادي النصر، حيث لم ينجح في تحقيق أي بطولة في الموسم الأول له رفقة العالمي.

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