تأثير الفراشة.. مانشستر يونايتد سيتضرر من انتقال ليونيل ميسي إلى السعودية!

كبار أندية أوروبا مصيرها مرتبط بمستقبل ليونيل ميسي

ستؤثر صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى أي فريق على صفقات سوق الانتقالات، حتى لو كانت في دوري بعيد كل البعد عن الدوري الذي سينتقل إليه؛ تأثيره سيكون كنظرية "تأثير الفراشة" التي ترفرف بجناحها في أقصى الشرق فتحدث الأعاصير في أقصى الغرب.

ويشغل مستقبل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، العالم كله مع تقارير أصدرتها وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء عن أن انتقال ليو "تم" إلى السعودية لكن والد ووكيل ليو، خورخي ميسي، نفى ذلك.

رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان سيدفع الأخير للدخول في سوق الانتقالات بقوة وربما يقتنص صفقة فيكتور أوسيمين لاعب نابولي من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

مانشستر الذي كان بدوره يستعد لدعم صفوفه بهاري كين لاعب توتنهام قد يكون النادي الأكثر تضررًا؛ فبايرن ميونخ لو فقد صفقة أوسيمين سيتجه لكين لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي الذي لم يعوضه؛ خاصة مع معاناة النادي من تخبط كبير هذا الموسم سواء داخل أو خارج ألمانيا.