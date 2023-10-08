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تأثيره يتخطى كرة القدم .. احتفال رونالدو يظهر في مباريات NFL

علي رفعت
Cristiano Ronaldo Stefon DiggsGetty/GOAL
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعودي

كريستيانو رونالدو في كل مكان.

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شهدت مباراة دوري كرة القدم الأمريكية بين جاكسونفيل كوجرز وبافلو بيلز ظهورًا مميزًا يخض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

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جاء هذا بعدما نجح جوش آلان في التسجيل لصالح بافلور بيلز في بداية الربع الثاني، بعد أن كانوا متأخرين بـ 11 نقطة دون مقابل.

فورًا وبعد تسجيل النقاط قام ستيفون ديجز في الاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو SIUUU الشهيرة والتي أصبح الكثير من نجوم الرياضة حول العالم يستخدمونها.

المباراة التالية

وتقام عدة مباريات من دوري كرة القدم الأمريكية في العاصمة الإنجليزية لندن خلال الفترة الجارية، كان من ضمنها مباراة اليوم.

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جدير بالذكر أن رونالدو يقدم موسم مميز رفقة النصر، حيث يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد عشرة أهداف.

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