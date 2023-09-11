تأثيرها أكبر من أحداث 11 سبتمبر .. تيباس يهاجم قبلة روبياليس من جديد!

تصريح مثير للجدل من تيباس.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن تأثير الفضيحة التي تسبب فيها لويس روبياليس في فوز منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم الأخيرة يتخطى تأثيرها ما حدث في 11 سبتمبر.

وقال تيباس: "لن أتحدث لأنني أريد أن أستمع إلى مقابلته التي تحدث فيها لمدة ساعتين كاملتين، لقد تحول من رئيس اتحاد موقوف إلى مستقيل، سأنتظر ولن أعلق على إدارته".

وأضاف: "الضرر الذي تعرضت له كرة القدم الإسبانية هائل، هذا هو التأثير الأكبر على وسائل الإعلام الإلكترونية، أكبر حتى من 11 سبتمبر".

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وأكمل: "ليلة الأمس عندما استقال كنت أستعد للنوم، الضرر الذي تسبب به يجب أن يتم إصلاحه، ذلك سيكلفنا الكثير".

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جدير بالذكر أن روبياليس كان قد أعلن عن استقالته على الهواء خلال حوار صحفي مع بيرس مورجان، مستجيبًا للضغوطات التي تشكلت عليه في الأسابيع الماضية.