"تأثرت حالتي النفسية" .. نونيز يرد على تصرفه المثير للجدل مع جماهير ليفربول

صور على إنستجرام تثير قلق جماهير الريدز

حسم المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، لاعب ليفربول، الجدل المثار حول إمكانية رحيله عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نونيز قد حذف صوره التي يرتدي فيها قميص ليفربول من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مما أثار التكهنات بشأن مستقبله مع النادي وذهبت بعض التقارير إلى أن ذلك التصرف إشارة على رحيله المرتقب.

وقال داروين نونيز في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN Uruguay": "منذ اللحظة التي تبدأ فيها اللعب وحتى اعتزالك، سيكون هناك دائمًا شخص ينتقدك، من قبل، كنت أنظر إلى هذه التعليقات السلبية كثيرًا وقد أثر ذلك على مستواي وحالتي النفسية".

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وأضاف: "من يقول إن تلك التعليقات السلبية لا تؤثر عليه فهو كاذب، تلك التعليقات السلبية الموجهة إليك ستؤثر عليك دائمًا. إنهم يقولون لي كل شيء، لكنني أتجاهل تلك التعليقات لأنها لا فائدة منها بالنسبة لي".

وتابع مهاجم ليفربول: "الآن، أنا لا أنظر أبدًا إلى تلك التعليقات السلبية ولا حتى الأشياء الجيدة، إذا سارت المباراة بشكل سيئ بالنسبة لي، فأنا أذهب إلى عائلتي فقط حتى أتجاوز الآثار".

وأردف: "عندما تسوء الأمور أحاول أن أضحك مع عائلتي وألا أظهر لابني الغضب الذي أشعر به، ما حدث في المباراة حدث بالفعل وانتهى، وهناك دائمًا فرصة للانتقام".

يذكر أن نونيز رد على التكهنات بشأن رحيله، من خلال تغيير صورته الخاصة على حسابه بـ"إنستجرام" إلى صورة له مع شريكته وطفله وهم يرتدون جميعًا قميص ليفربول بعد مباراة وولفرهامبتون الأخيرة في البريميرليج.