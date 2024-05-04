تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.. حذارِ يا ريال مدريد من هزيمة بايرن أمام شتوتجارت!

النادي البافاري ينتظر لحظة يتغير فيها كل شيء..

تعرض بايرن ميونخ لهزيمة مفاجئة من شتوتجارت في الدوري الألماني، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هزيمة محبطة تأتي أمام الفريق الذي يليه مباشرة في جدول ترتيب الدوري الألماني وهو شتوتجارت، الذي وصل بهذا الفوز لنقطته رقم 67 خلف بايرن ميونخ صاحب الـ 69 نقطة بنقطتين فقط.

وحين وصفنا الهزيمة المفاجئة، من الممكن أن يكون الصواب قد جانبنا بعض الشيء، لأن بايرن ميونخ هزم 7 مرات هذا الموسم، وهي أرقام لم يكن البافاري يحققها في المواسم الأخيرة.

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ثلاثية أمام شتوتجارت؟ احذر يا ريال مدريد!

ولكن المفاجأة تكمن في أن تلك المباراة تمثل صورة يرى من خلالها ريال مدريد الذي وضع الدوري الإسباني في جيبه، منافسه القام في دوري أبطال أوروبا بأهم محطات الموسم.

ولكن هل يمثل هذا أي شيء؟ الواقع يقول: لا!.

ماذا صنعت الفرق التي واجهت ريال مدريد في أقوى مستوياتها؟ لا شيء.. ليس مقياسًا أمام ريال مدريد بالذات ما يعنيه مستواك عند الوصول!.

مانشستر سيتي كان قد وصل إلى المحطة الثانية في مباراته ضد ريال مدريد، وكان قبلها قد اكتسح لوتون تاون بخماسية، وقبلها كريستال بالاس برباعية، تخللها تعادل خارج الديار بـ 3 أهداف لمثلها مع الملكي نفسه!.. فما الذي حصل؟.

لملم مانشستر سيتي أذيال الخيبة، وكانت أكثر الصور انتشارًا لتلك المباراة صورة بيب جوارديولا وهو يجلس على ركبتيه بلا أمل!.

هذه الحقيقة تبدو مزعجة لخصوم ريال مدريد، لكن في حالة بايرن، قد ينتقل الإزعاج إلى الملكي، الذي يرى خصمًا مترنحًا على غير عادته، فما الذي يضمن ألا يحدث السيناريو العكسي؟.