تائه دون ميسي ونيمار .. ماذا قدم مبابي أمام لانس؟!

النجم الفرنسي قدم مباراة محبطة خسرها فريقه بثلاثية!

تعرض باريس سان جيرمان لخسارة قاسية من لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء الجولة الـ 17 الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأخير.

تقدم لانس مبكرًا في الدقيقة الخامسة وتعادل باريس في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتقدم أصحاب الأرض من جديد في الدقيقة الـ 28 ويؤكدون التفوق مع بداية الشوط الثاني بالهدف الثالث.

شارك كيليان مبابي وصيف كأس العالم الأخير مع فرنسا كأساسي في المباراة لكنه لم يظهر أي مستويات قريبة لتلك التي أظهرها في قطر خلال الشهر الماضي.

وكأن غياب الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا قد أثر عليه بشكل ما، دعونا فيما يلي نستعرض أبرز ما قدمه مبابي في المباراة، ونتحدث عن مساهمة الثنائي السابق لبرشلونة التهديفية في هذا الموسم، والتي يبدو أن الفريق افتقدها الليلة:

ماذا قدم ميسي ونيمار حتى الآن لباريس في الدوري الفرنسي؟

نيمار سجل 11 هدفًا وصنع عشرة في 15 مباراة خاضهم مع الفريق حتى تلك اللحظة في الموسم الجاري بالدوري الفرنسي بإجمالي مساهمات 21 هدفًا من أصل 46 سجلهم النادي وبنسبة 1.4 مساهمة في المباراة، أي حوالي 44% من نسبة الأهداف المسجلة شارك فيهم البرازيلي.

بينما سجل ليونيل ميسي سبعة أهداف وصنع عشرة، في 13 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن، بواقع 17 مساهمة، بواقع 1.3 مساهمة كل مباراة وبنسبة 35% من إجمالي أهداف الفريق.

في حين أن مبابي سجل 13 هدفًا وهو هداف الفريق لكنه كل ما ساهم فيه من صناعات كان هدفين فقط، ليكون إجمالي ما ساهم فيه من أهداف هي 15 هدفًا في 15 مباراة، بواقع هدف كل مباراة، وبنسبة 31% من أهداف الفريق.

ماذا قدم مبابي أمام لانس؟!

شارك النجم الفرنسي أساسيًا لمدة 90 دقيقة وكان له تسديدتين على المرمى وحاول المراوغة تسع مرات ونجح في مرتين فقط.

لمس مبابي الكرة 53 مرة وقدم تمريرة واحدة خطيرة و24 تمريرة صحيحة من أصل 29 بنسبة دقة 83%.

على مستوى الثنائيات نجح مبابي في خمسة من أصل 13 على الأرض، وحاول مرة في الهواء وفشل، وخسر الكرة 18 مرة وكانت مساهمته الدفاعية كالصفر على اليسار دون أي قيمة.