تاوامبا يستأنف ضد قرار منعه اللعب في السعودية، والتحكيم يُوافق

هل يسير وليد أزارو على نفس الخطى؟

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قبول مركز التحكيم الرياضي السعودي الاستئناف الذي تقدم به لياندري تاوامبا مهاجم التعاون السابق ضد قرار الاتحاد السعودي منع الأندية السعودية في الدرجتين الممتازة والأولى التعاقد معه خلال المواسم القادمة.

تاوامبا صاحب الـ30 عامًا امتنع عن تدريبات فريقه عند الـ30 من يونيو الماضي موعد نهاية عقده حسب وجهة نظره، فيما ترى إدارة التعاون أن العقد مازال ممتدًا لموسم جديد بعدما تم استغلال البند الموجود فيه والذي يسمح للنادي بتمديده لموسم إضافي بعد أول موسمين.

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الاتحاد السعودي رأى تصرف تاوامبا امتناعًا عن تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري، ولذا أقر منع الأندية السعودية من التعاقد معه مستقبلًا، مثلما فعل مع عدد من اللاعبين الآخرين أبرزهم وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري الذي رفض تمديد عقد إعارته مع الاتفاق السعودي.

المهاجم الكاميروني تعاقد مع إحدى شركات المحاماة في الرياض للاستئناف ضد هذا القرار الذي أبلغ به عبر خطاب رسمي أرسله له إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي.

وأكد تاوامبا عبر استئنافه أن الاتحاد السعودي لا يحق له منع أندية الدوري السعودي من التعاقد معه، خاصة أنه لم يرفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم، وقد وافق مركز التحكيم على النظر في هذا الاستئناف على اعتبار أن القضية من القضايا المستعجلة بطلب من المدعي بسبب ضيق فترة قيد اللاعبين التي تنتهي في 15 أكتوبر القادم.