تاه واختفت خطورته .. ماذا قدم رونالدو في خسارة النصر من الاتحاد؟

النجم البرتغالي لم يكن بالتأثير المطلوب

Shahid

ضاعت فرصة البطولة الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، بعد خسارة فريقه بنتيجة 3/1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

رونالدو قام بتسجيل الظهور الثاني له بقميص النصر منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

النجم البرتغالي المخضرم ظهر كأساسي وأكمل المباراة حتى النهاية، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب في خسارة النصر بثلاثية أحرزها رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي.

وحتى هدف النصر الوحيد لم يسجله رونالدو، بل جاء عن طريق زميله البرازيلي تاليسكا الذي كان الأبرز بصفوف الفريق.

ماذا قدم رونالدو ضد الاتحاد؟

نجم ريال مدريد ومانشستر السابق لعب 28 تمريرة ووصلت دقة التمرير لديه إلى نسبة 78.6% وقام بـ5 التحامات ناجة و6 التحامات لم تُتوج بالنجاح.

المهاجم البرتغالي سدد كرة واحدة على المرمى وكرة أخرى خارجها ولم يصنع أي فرص، وقام بمحاولة افتكاك واحدة وقطع كرة أخرى من الخصم.

ماذا ينتظر رونالدو مع النصر؟

صاحب الـ37 سنة خسر معركة بالخروج من كأس السوبر، ليتأهل الاتحاد من أجل مواجهة الفيحاء بنهائي البطولة بعد إسقاطه للهلال.

وأما بالنسبة للنصر فأمامه معركة جديدة يوم الجمعة 3 فبراير القادم، باللعب أمام الفتح في دوري روشن السعودي.

ويطمح النصر بقيادة رونالدو في الفوز على الفتح للمحافظة على صدارة المسابقة، حيث يأتي الفريق بالمركز الأول بـ33 نقطة بفارق نقطة عن الهلال ونقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.

Shahid