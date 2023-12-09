تاليسكا تحت مقصلته من جديد .. فهد الهريفي يعود لانتقاد نجم النصر ويحذر قبل الميركاتو الشتوي

نجم النصر الأسبق لجمهور النصر: اختصروا الزمن واستمعوا لي!

SHAHID

لا يقدر فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، على منع نفسه في توجيه النصائح الفنية لمسؤولي العالمي مهما عرضه ذلك لهجوم الجماهير، وبينما حذره الكثيرون من الحديث عن صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا وانتقاده خاصةً في ظل فترة التألق التي يعيشها، أبى إلا أن يخرج محذرًا قبل الميركاتو الشتوي المقبل.

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البرازيلي شارك الموسم الجاري في 18 مباراة مع العالمي، نجح خلالها في إحراز 19 هدفًا وصناعة اثنين آخرين، كان آخرها هدفين خلال مواجهة الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

لكن الدور الذي يقوم به تاليسكا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لا يعجب الهريفي بالنظر لاحتياجات الفريق، فقال عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا شك أن تاليسكا هداف كبير وقناص كبير، ومن أفضل اللاعبين الذين يقرأون اللعبة، سجل ربما عشرة أو 11 هدفًا، كيف سجل تلك الأهداف؟، قلت لكم مرارًا أن تاليسكا جيد ورائع في المركز الوهمي وفي قراءة اللعب، لكن النصر يحتاج لجناح خالص، شاهدوا كم فرصة صنعها ساديو ماني، شاهدوا ماذا فعل في المباراة الأخيرة وبعض المباريات!، إذا صنعت الفرص فقد أربكت خصمك، وإذا ما أربكته فإنك تقوم بنواحي دفاعية مميزة، لذا النصر في حاجة للاعب ينفذ تكتيك المدربين ولا يلعب بحسب إمكانياته فقط".

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وأضاف: "لا أحد يشكك في تاليسكا كأهداف، لكن كل أهدافه تقريبًا يسجلها من مركز 9 باستثناء هدف أو اثنين، أهدافه بالأمس أمام الرياض كلها قراءة لعب وتوظيف في مركز 9، لكن النصر يحتاج لمركز 7 لإحداث توازن، نحن لسنا ضد تاليسكا الهداف، لكننا ضد خلق فريق يحقق بطولة دون أن يكون عنده توازنًا في اليمين واليسار، النصر سيقابل فرق قوية في دوري أبطال آسيا كالهلال ويحتاج أن يكون بها ندًا لند".

يشار إلى فئة من جماهير النصر تتهم الهريفي بـ"الغيرة" من تاليسكا، بداعي أنه يُلقب بـ"الموسيقار"، وهو اللقب الذي احتفظ به الأول طوال مسيرته مع العالمي.

SHAHID